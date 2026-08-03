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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يصبرك .. تامر حسني يقدم التعازي لـ محمد هنيدي في وفاة شقيقه

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله

نعى الفنان تامر حسني، شقيق الفنان محمد هنيدي الأكبر، هشام هنيدي، بعد وفاته مساء اليوم الاثنين.

وكتب تامر حسني عبر ستوري حسابه على انستجرام: “البقاء لله يا حبيبي ربنا يصبرك في الجنة ونعيمها يارب اسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة ”.

وأعلن الفنان محمد هنيدي،  وفاة شقيقه الأكبر هشام هنيدي، اليوم الإثنين، وذلك عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وطالب “هنيدي”، الجميع، بالدعاء للراحل، مشيرا إلى أن الأسرة ستكتفي بتلقي العزاء أثناء تشييع الجثمان، دون إقامة مراسم عزاء منفصلة، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر على صلاة الجنازة” 

وتوفي هشام، الشقيق الأكبر للفنان محمد هنيدي، بعد صراع مع المرض، في توقيت تزامن مع إقامة العرض الخاص لفيلم هنيدي الجديد «الجواهرجي»، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن بالاحتفاء بعودة الفنان إلى شاشة السينما.

شقيق الفنان محمد هنيدي تامر حسني هشام هنيدي

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