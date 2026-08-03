مصر و قطر وتركيا يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة

أعربت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، بصفتها الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيّما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوسطاء (مصر وقطر وتركيا)، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، ويقوّض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصةً عقب إعلان حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق، لا سيّما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.

كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه اتفاق تاريخي، والحيلولة دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.