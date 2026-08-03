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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
عبد الفتاح تركي

يتصدر موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب وأيام صرف المتأخرات المالية، إلى جانب استمرار اهتمام الموظفين بالتعرف على الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حيث يحرص الملايين على متابعة تفاصيل جدول الصرف والأماكن المتاحة للحصول على المستحقات المالية بسهولة خلال الأيام المقررة.

متى يبدأ صرف مرتبات أغسطس 2026؟

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 أغسطس 2026، وفق جدول زمني يحدد مواعيد الصرف لكل جهة إدارية، بما يسهم في تنظيم عملية الحصول على المرتبات وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

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وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للعاملين في المواعيد المخصصة لكل جهة، دون الحاجة إلى توجه جميع الموظفين في اليوم الأول، بما يضمن انسيابية عمليات الصرف وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم.

ما مواعيد صرف المتأخرات المالية؟

أوضحت وزارة المالية أن صرف المتأخرات المالية للعاملين سيتم خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للجدول المعلن، بما يتيح للجهات المختلفة صرف المستحقات المالية المستحقة للعاملين خلال هذه الأيام.

ويأتي الإعلان عن مواعيد صرف المتأخرات، بالتزامن مع جدول صرف المرتبات، بما يتيح للموظفين معرفة جميع المواعيد الخاصة بمستحقاتهم المالية خلال شهر أغسطس.

مرتبات

جدول صرف مرتبات أغسطس 2026 حسب الوزارات والجهات

أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات أغسطس 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وجاء على النحو الآتي:

يصرف يوم الأحد 23 أغسطس 2026 للعاملين في وزارات ومؤسسات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل الصرف يوم الإثنين 24 أغسطس 2026 للعاملين في وزارات وهيئات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

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كما تقرر صرف مرتبات شهر أغسطس خلال أيام 25 و26 و27 أغسطس 2026 لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة لكل جهة.

أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف مرتبات شهر أغسطس، بما يمنح العاملين مرونة في اختيار الطريقة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي.
  • فروع البنوك.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.
  • تطبيقات الدفع الرقمي.

وتوفر هذه الوسائل خيارات متعددة للعاملين، بما يسهم في تسهيل عمليات الصرف وتقليل الازدحام خلال أيام صرف المرتبات.

زيادة المرتبات 2026

الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة

بالتزامن مع الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات، يواصل العاملون متابعة قيمة الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وجاءت القيم المعلنة على النحو الآتي:

  • موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.
  • موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.
  • موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.
  • موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.
  • موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.
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موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 يواصل تصدر اهتمامات الموظفين

يواصل موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 تصدر اهتمامات العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، مع متابعة جدول الصرف الرسمي، وأيام صرف المتأخرات، وأماكن الحصول على المستحقات المالية، إلى جانب الاطلاع على الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة، بما يساعد الموظفين على تنظيم التزاماتهم المالية وفق المواعيد المعلنة من وزارة المالية.

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