تامر أمين: لطف الله حمى مصر.. ولا يجوز الجزم بأن الزلزال غضب إلهي

علق الإعلامى تامر أمين على الهزة الأرضية التى شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن توقيت وقوع الزلزال كان من الممكن أن يزيد من خطورته، لولا لطف الله، داعيًا إلى عدم الجزم بأن الزلازل تمثل غضبًا إلهيًا.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، إن الزلزال وقع فى نحو الساعة الثالثة فجرًا، وهو توقيت كان أغلب المواطنين فيه نائمين، مضيفًا: «الحمد لله الذى قدر ولطف، كان من الممكن أن تكون هناك تداعيات أكبر، لكن لطف الله حفظ مصر والدول التي شعرت بالهزة».

وأشار إلى أن توقيت الهزة يختلف عن زلزال عام 1992، الذى وقع خلال ساعات النهار، موضحًا أن وقوع الزلزال فجرًا جعل كثيرين يستيقظون على وقع الهزة دون إدراك لما يحدث في اللحظات الأولى، وهو ما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين.

وأضاف أن الرحمة والستر كانا السبب في تجنب وقوع خسائر كبيرة، معربًا عن امتنانه لسلامة المواطنين بعد الهزة الأرضية.

وفيما يتعلق بتفسير الزلازل، أكد تامر أمين أن كل ما يحدث فىي الكون يقع بحكمة، معتبرًا أن الزلزال قد يحمل رسائل تدعو الإنسان إلى التأمل والمراجعة، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أنه لا يجوز الجزم بأن مثل هذه الظواهر تمثل غضبًا إلهيًا، قائلاً إن الحكم في مثل هذه الأمور هو لله وحده، ولا ينبغى لأحد أن يتحدث باسم الإرادة الإلهية.