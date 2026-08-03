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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الزمالك يودعون الجزيري بعد فسخ تعاقده رسميًا

الجزيري والمهدي سليمان
الجزيري والمهدي سليمان
عمرو مصطفى

حرص عدد كبير من نجوم فريق الزمالك على توديع التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق اليوم الاثنين عقب انتهاء علاقته رسمياً مع القلعة البيضاء.

أسدل الستار على مشوار التونسي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك، بعدما أنهى الطرفان إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بشكل رسمي، لتنتهي رحلة استمرت عدة مواسم ارتدى خلالها المهاجم التونسي القميص الأبيض وشارك في العديد من البطولات المحلية والقارية.

وحرص لاعبو الزمالك على توديع زميلهم سيف الجزيري داخل معسكر الفريق، حيث شهدت الأجواء لحظات ودية بين اللاعب وزملائه والجهاز الفني، الذين وجهوا له كلمات الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة ومشواره الكروي.

وجاء قرار إنهاء التعاقد بالتراضي بعد الاتفاق بين إدارة الزمالك واللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بفسخ العقد، في إطار خطة النادي لإعادة ترتيب قائمته استعدادًا للموسم الجديد، وإفساح المجال أمام تدعيم الفريق بصفقات جديدة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويغادر الجزيري الزمالك بعد مسيرة شهدت العديد من المحطات المهمة، حيث ساهم في تتويج الفريق بعدد من البطولات، وقدم مستويات مميزة في العديد من المباريات، كما سجل أهدافًا مؤثرة جعلته أحد أبرز المهاجمين الذين ارتدوا القميص الأبيض خلال السنوات الأخيرة، رغم تعرضه لانتقادات في بعض الفترات بسبب تراجع معدلاته التهديفية.

وبرحيل المهاجم التونسي، يطوي الزمالك صفحة أحد أبرز محترفيه في السنوات الأخيرة، لتبدأ مرحلة جديدة للفريق في إطار مشروع إعادة البناء، فيما يفتح الجزيري صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية بحثًا عن تحدٍ جديد يعيده إلى الواجهة من جديد.

سيف الجزيري الزمالك المهدي سليمان أخبار الزمالك

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