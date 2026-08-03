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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكوميديان عمر الجمل: سرعة البديهة نعمة من ربنا وهي سر نجاح عروض «عين جمل»

الكوميديان عمر الجمل
الكوميديان عمر الجمل
شيماء جمال

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ سرعة البديهة تمثل أحد أهم عناصر شخصيته وأسلوبه في تقديم الكوميديا، موضحًا أنه اعتاد الرد سريعًا في مختلف المواقف: «برد على أي حاجة، برد بسرعة»، مضيفًا أنه يرى أن هذه الصفة «حاجة من عند ربنا».

وأشار إلى أن هذه الميزة أفادته في مواقف كثيرة، لأنها تجعله يتصرف بشكل تلقائي دون تردد، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة عروضه التفاعلية.

وروى في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، موقفًا تعرض له خلال سفره إلى فرنسا لتقديم أحد عروضه، موضحًا أنهم كانوا يفكرون قبل الوصول في الطريقة التي سيتواصلون بها مع السائق، وهل سيتحدثون معه بالإنجليزية أم يحاولون استخدام بعض الكلمات الفرنسية، وقال: «أول ما ركبنا بنبص كلنا لبعض، فأنا بقول سلام عليكم وأنا بركب، قاللي سلام ورحمة الله وبركاته».

وواصل: «قلتله متهزرش يا عم إحنا راكبين فين إحنا فين»، قبل أن يكتشف أن السائق مصري ويعيش في فرنسا، مؤكدًا أن هذا الموقف العفوي تحول لاحقًا إلى واحدة من الحكايات التي رواها خلال حفله في باريس.

وأوضح مقدم «عين جمل» أن موضوعات عروضه لا تكون معدة مسبقًا، وإنما تولد من المواقف التي يعيشها قبل الصعود إلى المسرح. واستشهد بحفل استضاف خلاله الفنان أحمد أمين، قائلاً إنه لم يكن يعرف وقتها عن ماذا سيتحدث، لكن تعرض سيارته لحادث قبل العرض مباشرة غيّر كل شيء، وأضاف: «عربيتي اتخبطت قدام القهوة اتهرست، فكان ده موضوع الحلقة إن إحنا هنتكلم عن الحوادث وأغرب حاجات حصلت معاكم».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أفكار عروضه تأتي بصورة طبيعية وعفوية، قائلاً: «هي الحاجات بتيجي كدة مبقاش محضر يعني»، وهو النهج الذي يميز عروضه ويجعلها قائمة على التفاعل المباشر مع الجمهور.

عمر الجمل عين جمل سرعة البديهة المسرح فرنسا

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