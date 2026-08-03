الكوميديان عمر الجمل: فكرة عين جمل ولدت على القهوة واعتمدت بالكامل على تفاعل الناس

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ انطلاق فكرة العرض جاءت بصورة عفوية تمامًا، موضحًا أن الفكرة وُلدت خلال جلسة مع أصدقائه على القهوة: «الفكرة ظهرت على قهوة، أنا وأصحابي كنا سهرانين ليلة وقفة».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أن القهوة بالنسبة له ليست مجرد مكان للجلوس، بل مساحة يلتقي فيها بالناس ويستلهم منها الأفكار.

وتابع: «هي مكان بيحتضننا كدة إحنا الرجالة»، مؤكدًا حبه الشديد للقهوة البلدية، وأنها تمثل بالنسبة إليه البيئة الأقرب لمراقبة الشخصيات والمواقف اليومية، إذ قال: «القهوة هو الناس المصريين»، ومن هنا جاءت شرارة المشروع.

وأوضح عمر الجمل أن الفكرة اعتمدت منذ البداية على مشاركة الجمهور، بعدما لاحظ أن الجميع يمتلك قصصًا ومواقف طريفة يمكن تحويلها إلى مادة كوميدية، وقال: «أنا حاسس إن إحنا بنفتح مواضيع راندوم جدًا وكل الناس عندها هزار وعندها قصص في الحتة دي، وأنا قادر أدير ده بشكل لذيذ مع صحابي، فقلت بس هي دي فكرة حلوة جدًا تعالوا نعملها ونجربها».

وذكر، أنه بدأ في صياغة الفكرة تدريجيًا، لكنه فوجئ بعدم وجود أي مرجع مشابه، موضحًا: «قعدت أدور لو حد بيعمل ده أشوف بيعمل إيه وأعمل زيه... بس مكانش فيه خالص ده مش موجود تمامًا، لا بره ولا جوه ولا أي حاجة خالص».

وأشار مقدم «عين جمل» إلى أنه حرص على استشارة الفنان أحمد أمين قبل إطلاق التجربة، موضحًا أنه عرض عليه تفاصيل الفكرة وسأله عن طبيعتها، فقال له أحمد أمين: «ده يا إما هيبقى حلو أوي يا إما هيبقى وحش أوي».

وواصل، أنه سأله أيضًا عن الاسم المناسب، فجاءه الرد: «مش مهم دلوقتي، سميه وائل سميه تامر سميه حسام أي حاجة». وتابع عمر الجمل أنه عند إعداد أول ملصق دعائي للعرض طلب من مصمم البوستر كتابة عبارة «إنترأكتيف كوميدي شو» في الوصف «لحد ما نشوف إيه المصطلح الصح».

ولفت، إلى أن المصطلح استقر بعد ذلك وأصبح معروفًا بين الجمهور، مؤكدًا في الوقت نفسه: «بس هو مكانش... اختراعي بصراحة للأمانة يعني، كفاية آخد من المجتمع، اختراعي».