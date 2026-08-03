موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الودية والقنوات الناقلة استعدادًا للموسم الجديد

تترقب جماهير ريال مدريد المواجهة الودية المرتقبة أمام ديبورتيفو، ضمن استعدادات الفريق الملكي لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى الميرنجي إلى تحقيق الفوز والظهور بمستوى فني مميز يمنح الجماهير مؤشرات إيجابية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويدخل ريال مدريد، اللقاء، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو؛ بهدف اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على الحالة البدنية والفنية للفريق، في الوقت الذي يأمل فيه ديبورتيفو تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر أندية العالم.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الودية

تقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تقام في نفس التوقيت وفق عدد من الدول العربية، وجاءت المواعيد كالتالي:

الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

الساعة 10 مساءً بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو

من المنتظر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وديبورتيفو عبر القناة الرسمية لنادي ريال مدريد، صاحبة حقوق بث مباريات الفريق الودية التحضيرية، مع تقديم تغطية خاصة لمتابعة استعدادات الفريق قبل بداية الموسم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو

ومن المتوقع أن يعتمد ريال مدريد على تشكيل يضم عددًا من عناصره الشابة خلال المواجهة الودية، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كاريراس، جوان مارتينيز، أرنولد، ماريو ريفاس.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: أندريك، دومفريس، سيريا.

وتعد المباراة فرصة للجهاز الفني لريال مدريد من أجل تجربة أكثر من عنصر ومنح اللاعبين دقائق مشاركة قبل الدخول في أجواء الموسم الجديد.