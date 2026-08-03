المصرية للمأثورات الشعبية تهنئ أحمد يوسف ودينا البلتاجي بجائزتي النيل والدولة التشجيعية

تقدمت الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بخالص التهنئة إلى الدكتور أحمد يوسف، بمناسبة فوزه بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية، وذلك بعد أن رشحته الجمعية للجائزة تقديرًا لمسيرته العلمية المتميزة وإسهاماته البارزة في مجال العلوم الاجتماعية.

كما هنأت الجمعية الكاتبة دينا البلتاجي، عضو الجمعية، بمناسبة فوزها بجائزة الدولة التشجيعية في فرع التأليف في المعارف الشعبية، عن كتابها الذي صدر بدعم من الجمعية، والتي تبنت ترشيحه للجائزة إيمانًا بقيمته العلمية والثقافية، وما يمثله من إضافة نوعية إلى مجال المعارف الشعبية.

وأكدت الجمعية أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لإسهامات اثنين من مرشحيها، ويعكس الدور الذي تضطلع به في دعم الباحثين والكتّاب، ورعاية الأعمال العلمية والثقافية الجادة، والإسهام في التعريف بالمنجز البحثي في مجالات المأثورات والمعارف الشعبية.

وجددت الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تهنئتها للفائزين، متمنية لهما دوام التوفيق ومواصلة العطاء، بما يسهم في إثراء البحث العلمي والحراك الثقافي في مصر.