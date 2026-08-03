ترامب : لن نسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، مشددًا على أن حرية الملاحة في الممر المائي ستظل قائمة دون أي أعباء مالية على السفن.

وحذر ترامب خلال حديثه للصحفيين في مكتب البيضاوي إيران من عواقب وصفها بـ"الاجتثاث" إذا لم توافق على اتفاق ينهي الصراع بين البلدين، مؤكدًا أنه يريد منح طهران "آخر فرصة" للتوصل إلى تفاهم.

وأضاف ترامب أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على ضرورة منح إيران فرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.

كما قال ترامب، إنه يتوقع أن تبدأ المفاوضات، التي ستُعيد فتح مضيق هرمز وتُمهّد الطريق أمام إيران لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

وقال "المرحلة الأولى هي فتح المضيق. أما المرحلة الثانية فستكون نزع السلاح النووي. وهذا سيستغرق بعض الوقت".