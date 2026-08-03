اليونيفيل تؤكد دعمها للجيش اللبناني وتعزيز سلطة الدولة في الجنوب

أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش اللبناني، التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان.

وأوضحت اليونيفيل أن شراكتها الممتدة منذ عقود مع الجيش اللبناني تسهم في تحقيق الهدف المشترك، المتمثل في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب لبنان، مشيدة بالتعاون القائم بين الجانبين.

وشددت على مواصلة التزامها بدعم الطرفين في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 واتفاق الإطار الثلاثي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.