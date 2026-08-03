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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس داخل السوق المحلية، سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

أسعار الذهب

ويحرص المتعاملون في سوق الصاغة على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الشراء أو البيع أو الاستثمار، باعتبار الذهب أحد أبرز وسائل الادخار وحفظ قيمة الأموال، خاصة في أوقات التضخم والتقلبات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6665 جنيها للبيع و6605 جنيهات للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5830 جنيها للبيع و5780 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 4995 جنيها للبيع و4955 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 3885 جنيها للبيع و3855 جنيها للشراء.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46640 جنيها للبيع و46240 جنيها للشراء.
بلغت قيمة أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 207240 جنيها للبيع و205460 جنيها للشراء.
فيما سجلت أوقية الذهب عالميا نحو 4029.66 دولار.

أسعار الذهب

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب؟

تخضع أسعار الذهب لعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تؤثر بشكل مباشر في حركة المعدن النفيس، ويأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية الخاصة بأسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، فضلا عن أسعار النفط ومؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات السياسية والجيوسياسية دورا بارزا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، إذ يتزايد الإقبال على المعدن الأصفر خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار، باعتباره أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أصولهم.

وفي المقابل، قد يتراجع الطلب على الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار الأمريكي، حيث تتجه شريحة من المستثمرين إلى الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية والادخارية على مستوى العالم، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، فضلا عن دوره في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق.

ويرى خبراء أسواق المال أن اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، من بينها مسار السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق الدولية.

وتبقى المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، لما توفره من مؤشرات تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

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