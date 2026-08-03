قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر
الحكومة تبدأ مبكرا الترتيب لموسم الحج القادم وتشدد على الالتزام بالضوابط الصحية والطبية
حظر بيع الهواء | قرار عاجل في الأعلى للإعلام بإيقاف البرامج المخالفة
إغلاق أغنية تووليت المثيرة للجدل بعد اتهامات باستخدام لحن وليد سعد
بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد
توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور
4 إجراءات رسمية في الحكومة بشأن موسم الحج 2027
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة
بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى
فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء .. حركة ضباط ومأموري أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الغربية

مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية منذ قليل بالتنسيق مع اللواء احمد ثروت دراز حكمدار مديرية الأمن واللواء محمد عاصم مديري المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية الحركة الداخلية بالأسماء لضباط ومأموري اقسام ومراكز الشرطة علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

تفاصيل الحركة 


وجاء حركة مأموري مراكز الشرطة بتجديد الثقة للعميد محمد حوام مأمور مركز طنطا والإبقاء علي مأموري قسما أول وثان طنطا وتكليف العقيد عبد الباسط رخا مأمور قسم ثالث المحلة والعقيد هيثم الشربيني مأمور مركز شرطة قطور وتكليف  العقيدين خالد عامر ومحمد برلسي لقسم أول وثان المحلة وتكليف العميد احمد الخولي مأمور مركز سمنود و العقيد محمد ابورية مأمور مركز السنطة و العقيد احمد الشهاوي مأمور مركز شرطة زفتي وتكليف العقيد إبراهيم قحيف مأمور مركز المحلة والإبقاء علي مأموري كفر الزيات وبسيون وقسم شرطة زفتي .

تفاصيل الكاملة 


بينما جاءت حركة ضباط ادارة البحث الجنائي كالأتي بإدارة مباحث مرور الغربية بتكليف اللواء محمود المكارم رئيسا لمباحث المرور الغربية والمقدم محمد محرز رئيسا لمباحث مرور سمنود والمحلة والمقدم احمد لطفي رئيسا لمباحث مرور السنطة وزفتي والرائد محمد الجندي رئيسا لمباحث كفر الزيات و بسيون .

بينما جاءت الحركة علي مستوي الأفرع بتكليف العقيد أبوالعزم فتحي رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم محمود رسلان وكيل للفرع  وضم الفرع كل من المقدم محمد عمارة والمقدم محمد عمار والمقدم معاذ الحسيني  مفتشين  بينما  المقدم أحمد بهاء رئيس مباحث مركز المحله الكبري و المقدم محمد عيد رئيس مباحث ثاني المحله الكبري والرائد محمد أيمن رئيس مباحث ثالث المحله الكبري و الرائد احمد جمعه رئيس مباحث أول المحله الكبري و الرائد عثمان البيلي رئيس مباحث مركز سمنود.

ضباط إدارة البحث الجنائي 

بينما كلف  لرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز طنطا  والمقدم محمد عميرة مفتش مباحث المرمز كما كلف الرائد احمد الكفراوي رئيس مباحث أول طنطا والرائد  حازم سراج رئيس مباحث ثان طنطا  وجاء المقدم أحمد خلاف مفتشا مباحث أول وثان طنطا.

من جهة اخري  كلف  العقيد محمد صقر رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة وضم الفرع كل من المقدم عبدالحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي والرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز السنطة و الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم زفتي والرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي .

الجدير بالذكر تكليف كل من المقدم  أحمد دبيس رئيس مباحث بسيون بينما كلف الرائد شادي شبل رئيس مباحث قطور وتكليف المقدم محمد عميرة مفتشا بمركزي قطور وطنطا .

اخبار محافظة الغربية حركة ضباط مديرية أمن الغربية ضباط البحث الجنائي مأموري اقسام والمراكز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

ريم مصطفي

ريم مصطفى تخطف الأنظار على الشاطئ

أصالة نصري

أصالة نصري تطرح أغنية تحمل اسمها باللهجة السورية

سبايدرمان: برَاند نيو داي

سبايدرمان: براند نيو داي.. يحقق ثاني أفضل افتتاح في تاريخ السينما

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد