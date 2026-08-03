بالأسماء .. حركة ضباط ومأموري أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الغربية

اعتمد اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية منذ قليل بالتنسيق مع اللواء احمد ثروت دراز حكمدار مديرية الأمن واللواء محمد عاصم مديري المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية الحركة الداخلية بالأسماء لضباط ومأموري اقسام ومراكز الشرطة علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

تفاصيل الحركة



وجاء حركة مأموري مراكز الشرطة بتجديد الثقة للعميد محمد حوام مأمور مركز طنطا والإبقاء علي مأموري قسما أول وثان طنطا وتكليف العقيد عبد الباسط رخا مأمور قسم ثالث المحلة والعقيد هيثم الشربيني مأمور مركز شرطة قطور وتكليف العقيدين خالد عامر ومحمد برلسي لقسم أول وثان المحلة وتكليف العميد احمد الخولي مأمور مركز سمنود و العقيد محمد ابورية مأمور مركز السنطة و العقيد احمد الشهاوي مأمور مركز شرطة زفتي وتكليف العقيد إبراهيم قحيف مأمور مركز المحلة والإبقاء علي مأموري كفر الزيات وبسيون وقسم شرطة زفتي .

تفاصيل الكاملة



بينما جاءت حركة ضباط ادارة البحث الجنائي كالأتي بإدارة مباحث مرور الغربية بتكليف اللواء محمود المكارم رئيسا لمباحث المرور الغربية والمقدم محمد محرز رئيسا لمباحث مرور سمنود والمحلة والمقدم احمد لطفي رئيسا لمباحث مرور السنطة وزفتي والرائد محمد الجندي رئيسا لمباحث كفر الزيات و بسيون .

بينما جاءت الحركة علي مستوي الأفرع بتكليف العقيد أبوالعزم فتحي رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم محمود رسلان وكيل للفرع وضم الفرع كل من المقدم محمد عمارة والمقدم محمد عمار والمقدم معاذ الحسيني مفتشين بينما المقدم أحمد بهاء رئيس مباحث مركز المحله الكبري و المقدم محمد عيد رئيس مباحث ثاني المحله الكبري والرائد محمد أيمن رئيس مباحث ثالث المحله الكبري و الرائد احمد جمعه رئيس مباحث أول المحله الكبري و الرائد عثمان البيلي رئيس مباحث مركز سمنود.

ضباط إدارة البحث الجنائي

بينما كلف لرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز طنطا والمقدم محمد عميرة مفتش مباحث المرمز كما كلف الرائد احمد الكفراوي رئيس مباحث أول طنطا والرائد حازم سراج رئيس مباحث ثان طنطا وجاء المقدم أحمد خلاف مفتشا مباحث أول وثان طنطا.

من جهة اخري كلف العقيد محمد صقر رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة وضم الفرع كل من المقدم عبدالحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي والرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز السنطة و الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم زفتي والرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي .

الجدير بالذكر تكليف كل من المقدم أحمد دبيس رئيس مباحث بسيون بينما كلف الرائد شادي شبل رئيس مباحث قطور وتكليف المقدم محمد عميرة مفتشا بمركزي قطور وطنطا .