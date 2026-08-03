توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور

قامت مصر بإرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة تزن خمسة أطنان، دعمًا للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية مؤخرًا، وما أسفرا عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، و ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يأتي هذا التحرك تجسيدًا لنهج مصر الراسخ في مساندة الدول وقت الأزمات والكوارث.

تتضمن شحنة المساعدات أدوية ومستلزمات طبية من إنتاج الصناعات الدوائية المصرية، لدعم القطاع الصحي الفنزويلي وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة الناجمة عن الكارثة. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة المصرية بمواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم للدول في أوقات الأزمات، بما يجسد قيم التضامن والتعاون، ويعكس الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الاستجابة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتجدد وقوفها إلى جانبه في مواجهة آثار هذه الكارثة. كما تعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.