الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية من الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن انتشار عدد من الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسمه وصفته الرسمية، وتوحي للمتابعين بأنها تعبر عن مواقفه وتصريحاته.

استمرار الحسابات الوهمية يمثل ضررًا بالغًا بشخصه واعتباره

وأكد نقيب المحامين في شكواه، أنه لا يمتلك أي صلة بهذه الحسابات، ولم يصدر عنه أو عن الجهات الرسمية التابعة لنقابة المحامين أي اعتماد أو تفويض لها، مشيرًا إلى أن استمرار وجودها يمثل ضررًا بالغًا بشخصه واعتباره، ويؤدي إلى تضليل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين والرأي العام من خلال نسب تصريحات ومواقف غير صحيحة إليه.

وأضاف "علام" أن بعض المنشورات المتداولة أصبحت تتعامل مع تلك الصفحات باعتبارها مصادر رسمية، مما أحدث حالة من اللبس لدى المتابعين، وأضر بسمعته ومركزه الاعتباري، فضلاً عن استغلال اسمه في تداول محتوى مجهول المصدر لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أدبية عنه.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180لسنة 2018.