تجديد عقد بوتشيتينو مدربا لمنتخب أمريكا حتى كأس العالم 2030

وافق ماوريسيو بوتشيتينو على تجديد عقده مدربا للمنتخب الأمريكي للرجال حتى كأس العالم لكرة القدم 2030 بعد أن قاد فريقه إلى دور 16 في نسخة هذا العام من البطولة.

وتولى الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما، والذي يفضل أسلوب كرة القدم الهجومي المعتمد على الضغط العالي، تدريب المنتخب الأمريكي في عام 2024 بعد انفصاله عن تشيلسي، بعقد حتى كأس العالم 2026.

تجديد عقد بوتشتينو

وقال الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الأمريكي للعبة جيه.تي باتسون في بيان صحفي "يؤمن ماوريسيو وفريقه بمستقبل كرة القدم في الولايات المتحدة، ومشروعنا الجديد يسمح لنا بالبناء على التقدم الذي حققه المنتخب الأمريكي لكرة القدم وزخم كرة القدم في أمريكا".

وتحت قيادة بوتشيتينو، تصدرت الولايات المتحدة مجموعتها في كأس العالم متقدمة على أستراليا وباراجواي وتركيا، برصيد ست نقاط وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركاته في البطولة.