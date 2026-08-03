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فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات

بندقية M16
بندقية M16
ناصر السيد

أصدرت الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال بيانًا مشتركًا يوم الاثنين، اتهمت فيه جنديًا احتياطيًا ومدنيًا بسرقة بندقية M16 والاتجار بها، بعد أن سُرقت من قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف التحقيق أيضًا عن شبكة مشتبه بها يُزعم أنها كانت تبيع الكوكايين ومخدرات أخرى، بما في ذلك للجنود داخل القواعد العسكرية في شمال إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

ومن المتوقع توجيه اتهامات منفصلة إلى رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي متورط في قضية المخدرات في وقت لاحق، وفقًا للبيان.

بدأ التحقيق في 20 يونيو، بعد أن تلقت الشرطة العسكرية بلاغًا بسرقة بندقية M16 من قاعدة في شمال إسرائيل.

وألقى المحققون القبض على ضابط صف احتياطي يبلغ من العمر 30 عامًا من طبريا في وقت لاحق من ذلك المساء، للاشتباه في سرقته البندقية من جندي يخدم في وحدته.

بعد أن اشتبه المحققون في نقل السلاح إلى عناصر إجرامية، فتحت وحدة التحقيقات المركزية التابعة لشرطة المنطقة الشمالية تحقيقًا مشتركًا مع الوحدة الشمالية للشرطة العسكرية.

أُلقي القبض لاحقًا على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من سكان كريات طيفون للاشتباه في استلامه البندقية ليلة سرقتها.

خلال التحقيق، صرّحت شرطة الاحتلال بأنها كشفت أدلةً تُشير إلى أن الرجل من سكان كريات طيفون ورجلًا آخر يبلغ من العمر 34 عامًا من سكان طبريا كانا يُديران شبكةً لتهريب الكوكايين ومخدرات أخرى على مدى الأشهر السابقة. 

ويُزعم أن جزءًا كبيرًا من المخدرات كان يُزوّد ​​به جنود داخل قواعد عسكرية في شمال إسرائيل.

بعد عدة أيام، استجوب المحققون شقيق الجندي الاحتياطي، وهو رائد في جيش الاحتلال يخدم في قاعدة بشمال إسرائيل، للاشتباه في عرقلة سير العدالة والتآمر لارتكاب جريمة.

ويُزعم أن التحقيق كشف أن الضابط زوّد المشتبه بهم الآخرين في عدة مناسبات بالقنب الطبي الذي حصل عليه بشكل قانوني بوصفة طبية.

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الاثنين، لائحة اتهام إلى أحد سكان كريات طيفون بتهم تتعلق بالاتجار بالسلاح المسروق. 

كما وجهت النيابة العسكرية، بشكل منفصل، لائحة اتهام إلى جندي احتياطي لتورطه المزعوم في سرقة البندقية والاتجار بها.

ويستعد مدّعو الشرطة في كريات شمونة أيضاً لتوجيه لائحة اتهام إلى رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، من سكان طبريا، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأفاد البيان أنه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد الرائد في الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق.

فضيحة تهز تل أبيب اتهام جندي إسرائيلي بيع سلاح عسكري شبكة مخدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي سرقة بندقية M16 الشرطة الإسرائيلية

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