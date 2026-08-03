عاجل | بالأسماء.. حركة مأموري أقسام ومراكز شرطة مديرية أمن الإسماعيلية



شهدت مديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء الدكتور أيمن شاهين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، حركة تنقلات داخلية شملت مأموري الأقسام والمراكز، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتجديد الدماء والاستفادة من الخبرات بما يدعم المنظومة الأمنية ويرفع كفاءة الأداء.



وينشر «صدى البلد»، بيان بحركة مأموري الاقسام والمراكز بمديرية أمن الإسماعيلية،حيث جاءت الحركة – على النحو التالي: القصاصين مقدم احمد نبيل شمس، التل الكبير عقيد هيثم عبد الكريم، فايد العقيد ايمن سعد، مركز الإسماعيلية العقيد محمد عصمت، قنطرة غرب العقيد أحمد الشناوي، مركز شرطة ابو صوير عميد وليد المصري، قسم ثان العميد محمد خضر، قسم أول العقيد محمد الفرماوي، قسم ثالث عميد حجازي صلاح، قنطرة شرق العقيد عمر عبد المطلب.

وتأتي الحركة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني، وضخ قيادات جديدة في المواقع الشرطية بما يحقق سرعة الاستجابة للمواطنين ويدعم الأمن والاستقرار بالمحافظة.