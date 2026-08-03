التوترات العالمية وضعف الصادرات يضغطان على قطاع التصنيع في جنوب أفريقيا

سجل قطاع التصنيع في جنوب أفريقيا تراجعا في المعنويات خلال شهر يوليو، وفق نتائج مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر برعاية بنك أبسا الجنوب أفريقي، متأثرا بضعف الطلب على الصادرات واستمرار المخاوف من تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعكس تراجع معنويات الشركات الصناعية حالة من الحذر بين المنتجين مع استمرار الضغوط الخارجية التي تؤثر على توقعات النشاط الصناعي، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بالأسواق العالمية والطاقة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 46.8 نقطة في يوليو، مقارنة بـ47.3 نقطة في يونيو الماضي.

ويشير تسجيل المؤشر مستوى أقل من 50 نقطة إلى انكماش أو تراجع في أوضاع قطاع التصنيع ، وفق شبكة (سي إن بي سي - أفريكا).

وأوضح بنك "أبسا" أن انخفاض المؤشر ربما بالغ في تصوير ضعف أداء القطاع، إذ سجل كل من المؤشرين الفرعيين للنشاط التجاري والطلبات الجديدة ارتفاعا خلال يوليو، بدعم من تحسن الطلب المحلي.

كما تعكس نتائج المسح استمرار التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في جنوب أفريقيا، في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما قد يؤثر على وتيرة تعافي النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، رغم بوادر تحسن الطلب المحلي.

وفي المقابل، أبدى المصنعون نظرة أكثر تشاؤما تجاه الأشهر الستة المقبلة، حيث تراجع مؤشر توقعات أوضاع الأعمال المستقبلية إلى 49.3 نقطة، مقابل 56.6 نقطة في الشهر السابق.

وأشار البنك إلى أن تجدد تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في يونيو، أسهما على الأرجح في تراجع ثقة المصنعين.