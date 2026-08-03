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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيسة هيئة النيابة الإدارية بتوليها منصبها ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك..صور

وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيسة هيئة النيابة الإدارية بتوليها منصبها ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيسة هيئة النيابة الإدارية بتوليها منصبها ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم، معالي المستشارة هدي أحمد عيسي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادتها بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها مهام منصبها القضائي الرفيع.

وقد شهد اللقاء عقد جلسة مباحثات مُثمرة تناولت آليات تعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين الوزارة والهيئة، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تدعم استقلال الهيئة وتيسر أداء رسالتها.

أعرب المستشار هاني حنا عن أصدق تمنياته للسيدة المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية بالتوفيق والسداد في أداء رسالتها الوطنية الكبرى، مشيداً بالدور المحوري والتاريخي الذي تضطلع به النيابة الإدارية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وحصناً منيعاً لضمان انضباط الأداء الوظيفي، ومكافحة الفساد الإداري، وصون مقدرات الدولة والمال العام.

وأكد السيد الوزير حرص الوزارة الكامل على تسخير كافة قنوات التواصل القانوني والتشريعي لدعم جهود النيابة الإدارية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم سيادة القانون تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن بالغ تقديرها للسيد الوزير على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدة أنها تعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح التعاون والتكامل بين جهات الدولة، بما يدعم جهودها المشتركة في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، كما شددت علي أن النيابة الإدارية، انطلاقًا من رسالتها الدستورية واختصاصاتها القضائية، حريصة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل العام.

المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية المستشارة هدي أحمد عيسي النيابة الإدارية الفساد الإداري

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