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الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الأثنين ، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً كنوع من الاستثمار الآمن في الذهب، وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام؛ لسهولة إعادة بيعها، كذلك يبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يعد من أفضل الخيارات للاستثمار في الذهب.

أسعار سبائك الذهب

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7.135 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام 17370 جنيهًا

ووصل سعر سبيكة 5 جرام 34725 جنيهًا، وهي الأكثر تداولاً وطلباً

ووصل سعر سبيكة 10 جرام إلى 69415 جنيهًا.

و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 139060 جنيهًا

 وبلغ سعر سبيكة 50 جرامًا 346750 جنيهًا

 سجلت سبيكة 100 جرام نحو 695615 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

أغلى سبيكة ذهب 

أما السبائك الأكبر وزنًا، فقد سجلت سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1.722.526 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة 500 جرام 3.455.380 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأثنين 


- سعر الذهب عيار 24: 6714.29 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21: 5875 جنيه.

-سعر الذهب عيار 18: 5035.71 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14: 3913.33 جنيه.

-سعر  الجنيه الذهب: 47000 جنيه تقريبا.

سعر أوقية الذهب اليوم 

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209015 جنيها.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207240 جنيهات.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4042 دولار.

أسعار الذهب

الوقت مناسب للشراء 

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.


تحركات تدريجية بأسعار الذهب

 

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

جني الأرباح 

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأكد أن الذهب يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

اسعار الذهب سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام اسعار السبائك الذهبية سعر عيار 21 سعر عيار 24

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