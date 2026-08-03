عموتة يشعل المنافسة بين لاعبي الأهلي.. اجتهدوا التشكيل في الملعب

أكد الإعلامي محمد المحمودي، أن المدير الفني للأهلي الحسن عموتة عقد جلسة مع اللاعبين الدوليين عقب عودتهم إلى تدريبات الفريق، شدد خلالها على أن المنافسة ستكون مفتوحة أمام الجميع خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال المحمودي خلال تصريحات تلفزيونية، إن عموتة أبلغ اللاعبين: "معسكر إسبانيا، والمباراتان الوديتان، ومواجهة برشلونة.. هذه المباريات الثلاث ستحدد خريطة الموسم بالنسبة لي، لذلك على الجميع الاجتهاد، فالبقاء ليس للأسماء، وإنما لمن يقدم أفضل أداء داخل الملعب."

وتأتي رسالة المدير الفني في إطار سعيه لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين، مع الاعتماد على الجاهزية الفنية والبدنية فقط في اختيار التشكيل الأساسي خلال الموسم الجديد.

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية اللاعبين والاستقرار على ملامح الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.