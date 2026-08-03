بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن تفاصيل جديدة بشأن مكانة النجم المغربي أشرف بن شرقي داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بثقة كبيرة من المدير الفني الحسين عموتة، ويلعب دورًا مهمًا داخل الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال المحمودي، في تصريحات تلفزيونية، إن قدوم عموتة كان بمثابة دفعة كبيرة لبن شرقي، موضحًا: "ربنا كتب لبن شرقي الخير بمجيء عموتة للأهلي، وكنت قلت الأسبوع الماضي إن بن شرقي أكثر لاعب مميز في عيون المدرب، لأنه يمتلك قدرة كبيرة على المراوغة وكسر الخطوط والتحرك في المساحات الضيقة".

وأضاف أن العلاقة بين المدرب المغربي واللاعب لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد دور بن شرقي ليكون حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي، خاصة أن المدرب يتحدث باللهجة المغربية، وهو ما يجعل بن شرقي يساعد في توضيح بعض الكلمات والمصطلحات للاعبين، إلى جانب نقل بعض التعبيرات العامية المصرية للمدرب.

وأكد المحمودي أن عموتة يمنح بن شرقي ثقة كبيرة أمام زملائه، وهو ما يعكس اقتناعه الكامل بإمكاناته الفنية ودوره داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام نادي برشلونة يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.