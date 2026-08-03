فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

سجلت السلطات الصحية في ولاية نيويورك أول إصابة مؤكدة بفيروس “بوربون” النادر، الذي ينتقل عبر قراد “النجمة الوحيدة”، وذلك بعد إصابة رجل يبلغ من العمر 67 عامًا أثناء عمله في الهواء الطلق.



وأوضحت التقارير أن المريض تلقى علاجًا في البداية باعتباره مصابًا بمرض لايم، قبل أن تكشف الفحوص المتخصصة، بعد سنوات، إصابته بالفيروس النادر.



ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج أو فحص تجاري للكشف عن الفيروس، فيما حذر باحثون من احتمال وجود حالات غير مكتشفة بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى، داعين إلى تعزيز المراقبة وتطوير وسائل أكثر دقة للتشخيص والعلاج.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.