مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة "كفل حارس"

اقتحم عشرات المستوطنين/ اليوم الاثنين/ المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت شمالي الصفة الغربية ، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت البلدة، وأدت طقوساً تلمودية داخل المقامات الإسلامية، في وقت وفرت فيه قوات الاحتلال الحماية لاقتحامهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي الزبابدة جنوب شرق جنين ودير غزالة شرق المحافظة، واعتقلت فلسطينيا ونجله، واحتجزت عشرات الشبان، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، كما اقتحمت بلدة عقابا شمال مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وداهمت منزلا، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.