زيزو بعد الزلزال: ما تنساش وأنت بتبني دنيتك إنك تبني لآخرتك

علق أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على الزلزال الذي حدث في مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال زيزو عبر حسابه بفيس بوك : ثواني من الخوف كانت كفاية إن الدنيا بكل اللي فيها تصغر في عين الناس، وإن كل واحد يفتكر إن في النهاية مفيش ملجأ غير ربنا

وواصل : الحياة أقصر من إننا نعيشها في خصام وظلم وغضب، وأقصر من إن الدنيا تشغلنا عن اليوم اللي كلنا رايحين له.

وأكمل : اشتغل واسعى واحلم، لكن ما تنساش وأنت بتبني دنيتك إنك تبني لآخرتك، وما تأجلش توبة ولا خير تقدر تعمله، ولا حق تقدر ترجعه.

وأردف : يمكن ربنا يرسل لنا لحظات زي دي مش بس عشان نخاف... لكن عشان نفوق، ونراجع نفسنا ونفهم إن وجود فرصة ثانية في حد ذاته نعمة

واختتم زيزو قائلا : اللهم احفظنا برحمتك، واغفر لنا، وأحسن خاتمتنا، ولا تأخذنا إلا وأنت راض عنا