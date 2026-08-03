زلزال مصر .. كيف تحمي نفسك وأولادك أثناء وقوع الزلازال؟

حالة من الذعر عاشها المواطنين خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين ، بعد وقوع زلزال مصر القوي وبلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ووقع على 38 كيلومتر من السويس ، وسط تفاعل هائل من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وترقب وقوع توابع للزلزال خلال الساعات المقبلة.

هل تحدث توابع زلزال اليوم؟

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن فرق الرصد التابعة له تتابع الموقف على مدار الساعة عبر محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، لمراقبة أي نشاط غير معتاد أو رصد توابع محتملة (أفتر شوكس) للهزة الرئيسية.

وفي الوقت ذاته، استبعد المعهد وقوع هزات ارتدادية قوية، مستندًا إلى أن قوة الزلزال الرئيسي لم تكن كبيرة بالقدر الذي يجعل احتمال حدوث توابع مدمرة واردًا بشكل كبير.



نصائح للتعامل أثناء حدوث زلزال

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مجموعة من الإرشادات الوقائية للتعامل الصحيح أثناء وبعد وقوع الزلازل، مؤكدًا أن الهدوء واتباع التعليمات يسهمان فى تقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح.

الاحتماء اسفل طاولة

وأوضح المعهد، عبر صفحته على فيسبوك، أن التصرف السليم يبدأ بعدم الذعر أو الاندفاع، مع ضرورة الاحتماء أسفل طاولة أو مكتب متين، أو الابتعاد عن الخزائن والرفوف والنوافذ والأجسام القابلة للسقوط حتى انتهاء الاهتزاز.

فصل الكهرباء

وأشار إلى أنه فى حال توافر الفرصة بشكل آمن، يجب فصل الكهرباء والغاز لتجنب أى مخاطر قد تنتج عن التسربات أو الدوائر الكهربائية.

إيقاف السيارة

وأكد المعهد أنه إذا وقع الزلزال أثناء قيادة السيارة، فينبغي التوقف فورًا فى مكان آمن بجانب الطريق، مع تجنب الوقوف أسفل الكبارى أو الجسور أو بالقرب من أعمدة وخطوط الضغط العالى.

تجنبوا الأسانسير

وشدد على عدم استخدام المصاعد الكهربائية أثناء الزلازل، لاحتمال انقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ، والاعتماد على السلالم عند الحاجة إلى الإخلاء.

إخلاء المدارس

وفى المدارس، أوصى المعهد بعدم الاندفاع نحو السلالم أو المخارج أثناء الهزة، والالتزام بتعليمات المسؤولين حتى انتهاء الزلزال، ثم تنفيذ خطة الإخلاء المنظمة دون تدافع.

موجات مد بحري

وأضاف أنه فى حال التواجد على الشواطئ وقت وقوع زلزال قوى، يجب الابتعاد فورًا عن الساحل تحسبًا لاحتمال حدوث موجات مد بحرى (تسونامي)، وعدم العودة إلى الشاطئ قبل مرور ما لا يقل عن 12 ساعة أو صدور تعليمات من الجهات المختصة.

ماذا تفعل أثناء وقوع الزلزال؟

عند الشعور باهتزاز الأرض، يجب التصرف بسرعة وهدوء، والابتعاد عن الذعر الذي قد يزيد من احتمالات التعرض للخطر.

1-إذا كنت داخل مبنى

-انخفض إلى الأرض فورًا حتى لا تفقد توازنك.

-احتمِ أسفل طاولة أو مكتب متين إذا كان متاحًا.

-أمسك بالطاولة حتى يتوقف الاهتزاز.

-إذا لم تجد طاولة، اجلس بجوار جدار داخلي قوي واحمِ رأسك ورقبتك بيديك.

-ابتعد عن النوافذ والزجاج والمرايا والأرفف والأجسام الثقيلة التي قد تسقط.

-لا تستخدم المصعد الكهربائي أثناء الزلزال.

-لا تندفع نحو السلالم أو مخارج المبنى أثناء استمرار الاهتزاز، لأن معظم الإصابات تحدث بسبب التدافع أو سقوط أجزاء من المبنى.

2-إذا كنت خارج المنزل

-انتقل إلى مكان مفتوح بعيدًا عن المباني وأعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات الإعلانية.

-ابق في المكان المفتوح حتى تنتهي الهزة تمامًا.

-تجنب الوقوف أسفل الشرفات أو الواجهات الزجاجية.