طرابزون سبور الأقرب.. بشكتاش ينسحب من سباق التعاقد مع محمد صلاح

دخل مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مرحلة الحسم، في ظل اقتراب جناح ليفربول السابق من تحديد وجهته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبات طرابزون سبور التركي المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب، بعدما أشارت تقارير إلى توصل النادي لاتفاق كامل مع وكيل أعماله رامي عباس بشأن تفاصيل الصفقة.

ووفقًا للتقارير، قدم طرابزون سبور عرضًا لمحمد صلاح يتضمن عقدًا يمتد لموسمين، براتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو، في انتظار إنهاء الإجراءات النهائية.

وفي المقابل، تضاءلت فرص انتقال اللاعب إلى بشكتاش، بعدما أكد الصحفي التركي سيزجين جيلميز انسحاب النادي بشكل كامل من سباق التعاقد مع النجم المصري.

وأوضح جيلميز أن بشكتاش يتمنى التوفيق لمحمد صلاح في وجهته المقبلة، سواء مع طرابزون سبور أو جالطة سراي أو فناربخشة.

وكان بشكتاش من أبرز الأندية الساعية لضم محمد صلاح خلال الأسابيع الماضية، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف حول قيمة العمولة الخاصة بوكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، ما أدى في النهاية إلى انسحاب النادي من الصفقة.