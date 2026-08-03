رغم مفاوضات برشلونة.. جوليان ألفاريز يبدأ الاستعداد للموسم مع أتلتيكو مدريد

عاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد لتدريبات الفريق بعد فصول طويلة من الحديث عن رغبته في الانتقال لـ نادي برشلونة

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ألفاريز بدأ في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي أعده نادي أتلتيكو مدريد للاعبين الدوليين خلال إجازته في إيبيزا وقبل الدخول في تدريبات الفريق الجماعية يوم 10 أغسطس.

ياتى ذلك في إطار تطور جديد تشهده الجماهير بعد إعلان اللاعب رغبته في اللعب لبرشلونة ولكن رفض أتلتيكو مدريد الفكرة وأغلق باب المفاوضات مع الفريق.

ولم تنتهى أزمة المفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بل امتدت نحو شكاوى في الفيفا والاتحاد الإسباني بسبب مفاوضات النادي الكتالوني مع اللاعب وهو مرتبط بعقد مع ناد أخر

وكانت التوقعات تشير لتمرد اللاعب ورفض العودة للتدريبات لكن في الوقت الحالي يبدو أنه على استعدادا كامل للالتزام داخل النادي وسط غموض لمستقبله.

ويتمسك أتلتيكو مدريد بخدمات ألفاريز ويفرض التفريط فيه خصوصا لنادي برشلونة بعد ممارسة النادي الكتالوني ضغوطات غير طبيعى على إدارة نادي أتلتيكو طوال الفترة الماضية