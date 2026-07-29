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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يتمسك بضم جوليان ألفاريز.. وديكو يجهز الخطة البديلة

ألفاريز
ألفاريز
إسراء أشرف
نتيجة الثانوية العامة 2026

لم يتخل برشلونة عن حلم التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رغم تعقد المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، إذ يواصل النادي الكتالوني محاولاته لحسم الصفقة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، لا يزال ألفاريز يمثل الخيار الأول لإدارة برشلونة والجهاز الفني بقيادة هانز فليك، الذي يسعى لتدعيم الخط الأمامي بلاعب قادر على قيادة هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ورغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار مهاجمه ورفضه فتح باب التفاوض، فإن مسؤولي برشلونة يراهنون على رغبة اللاعب في الانتقال إلى "كامب نو"، أملاً في أن تسهم هذه الرغبة في تغيير موقف النادي المدريدي.

وفي المقابل، بدأ المدير الرياضي ديكو تجهيز بدائل تحسبًا لتعثر الصفقة، حيث يبرز الفرنسي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث، كأحد أبرز الخيارات المطروحة، بعدما نال إعجاب هانز فليك بفضل مرونته الهجومية وقدرته على شغل أكثر من مركز.

لكن التعاقد مع كروبي لن يكون سهلًا، في ظل تمسك بورنموث بخدمات اللاعب، إلى جانب مطالبه المالية المرتفعة التي تصل إلى 130 مليون يورو، فضلًا عن دخول أندية أوروبية كبيرة، من بينها باريس سان جيرمان وأرسنال وتوتنهام، في سباق التعاقد معه.

كما يراقب برشلونة موقف البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، ضمن قائمة الخيارات البديلة، إلا أن ارتباطه بعقد طويل الأمد مع النادي الإنجليزي يجعل إتمام الصفقة أمرًا بالغ الصعوبة.

ورغم دراسة جميع السيناريوهات، يبقى جوليان ألفاريز الهدف الرئيسي لبرشلونة في الميركاتو الحالي، بينما تواصل الإدارة محاولاتها لإقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

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