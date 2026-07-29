إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز

رفضت إيران مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني إن الخطة لم تكن لها أي فرصة ‌للنجاح وأن إيران وعمان يجب أن تديرا مضيق هرمز بينهما، استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما، دون تدخل قوى أخرى.



وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من قول مصادر إن دول الخليج أيدت خطة ​سلطنة عمان، التي اقترحت إمكانية تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدام الممر المائي الاستراتيجي ​في محاولة لإنهاء الاضطرابات التجارية الناجمة عن الصراع.



وأشار المسؤول ⁠إلى أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عُمان لقبول ما وصفها بأنها خطط ​غير واقعية، إن مسار دخول المضيق بأكمله وجزءا من مسار الخروج يجب أن يكونا ​تحت السيطرة الإيرانية.



وأكد المسؤول إن إيران تحترم عمان، التي تعتبرها جارا ووسيطا قيما، لكن ترتيبا بنسبة 50/50 يتقاسم بموجبه البلدان السيطرة بالتساوي لن يخدم مصالح طهران.

