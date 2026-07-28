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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافسة شرسة.. BMW تتحدى هيونداي أكيورا بسيارة كروس أوفر كوبيه جديدة

أسعار أكيورا ADX 2026
أسعار أكيورا ADX 2026
عزة عاطف

تشتعل المنافسة في فئة السيارات الكروس أوفر الفاخرة المدمجة؛ حيث كشفت التسريبات واللقطات التجسسية الميدانية عن اختبارات تجريها شركة بي إم دبليو في إسبانيا لجيل طراز X2 الكوبيه المطور. 

وتستهدف الصانعة الألمانية من خلال هذا التحديث إعادة رسم خريطة القوة في السوق والتصدي لغريمتها اليابانية أكيورا ADX عبر اعتماد اسم جديد X2 M40 xDrive يرمز لزيادة الأداء والقوة الميكانيكية تحت الغطاء الأمامي.

BMW 

المنظومة الميكانيكية والأداء الرياضي

تعتمد بي إم دبليو X2 M40 xDrive على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني B48 المطور، حيث يُتوقع أن تتجاوز القوة الحالية البالغة 312 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات ونظام دفع كلي مستمر xDrive. 

وفي المقابل تزود أكيورا ADX بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 190 حصانًا وعزم دوران يبلغ 243 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT بنمط رياضي ونظام دفع كلي اختياري.

أكيورا

التصميم الخارجي وأبعاد الهيكل

تمتاز بي إم دبليو بشخصية الكوبيه الرياضية عبر خط سقف مسحوب بحدة نحو الخلف، مع خطوط هجومية تبرز في الشبكة الأمامية المزدوجة والمزودة بفتحات تهوية نشطة، إضافة إلى 4 مخارج عادم خلفية رياضية وعجلات بمقاسات تبدأ من 19 حتى 21 بوصة. 

وعلى الجانب الآخر تعتمد أكيورا ADX لغة تصميم أكيورا الحديثة بشبكة ماسية خماسية دون إطار ومصابيح LED رفيعة، مع هيكل مدمج يصل طوله الإجمالي إلى 185.8 بوصة وقاعدة عجلات بحدود 104.5 بوصة لتوفير الثبات على السرعات العالية.

التجهيزات الذكية والمقصورة الداخلية

تزخر مقصورة بي إم دبليو بشاشة عرض منحنية تضم شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة وشاشة ترفيه مركزية مقاس 10.7 بوصة تعمل بنظام التشغيل iDrive 9، مدعومة بالمساعد الشخصي الذكي، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي Head-Up Display، ومقاعد M الرياضية المصنوعة من الجلد الفاخر. 

بينما تضم أكيورا ADX لوحة عدادات رقمية Acura Precision Cockpit مقاس 10.2 بوصة وشاشة لمسية مركزية مقاس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي بالتطبيقات الذكية، مع نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen يضم 15 سماعة في الفئات العليا، ومقاعد تثبيت الجسم المزودة بالتهوية والتدفئة.

أنظمة الأمان والقيادة الذاتية

تتضمن بي إم دبليو حزمة Driving Assistant Professional التي توفر القيادة شبه الذاتية على الطرق السريعة، ونظام الركن الآلي الذكي، ومكابح الطوارئ التلقائية مع كشف المشاة والدراجات، ونظام الحفاظ على المسار النشط. 

وفي المقابل تتجهز أكيورا ADX بحزمة السلامة المتقدمة القياسية AcuraWatch التي تشمل مثبت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في البقاء داخل الحارة المباشرة، والتعرف على لوحات المرور، ومراقبة النقاط العمياء.

مواصفات بي إم دبليو X2 2027 أسعار أكيورا ADX 2026 مقارنة بي إم دبليو وأكيورا سيارات كروس أوفر كوبيه

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