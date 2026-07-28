الأرصاد تحذر المصطافين: أمواج البحر المتوسط تصل لـ 3 أمتار حتى الجمعة

أكدت منار غانم متنبئ جوي بمركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك ارتفاع في الامواج على شواطئ البحر المتوسط ويصل ارتفاع الامواج لـ 3 أمتار .



وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" اضطراب وارتفاع الامواج مستمر حتى يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي وحتى مطروح ".

وتابعت منار غانم :" يجب اتباع ارشادات السلامة حال رفع الرايات الحمراء التي تؤكد عدم نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج ".

وأكملت منار غانم :" البحر المتوسط قد يكون به تيارات سحب وتكون أسرع من سرعة السباح وبالتالي لابد من اتباع إرشادات السلامة وتعليمات المنقذين ".

ولفتت منار غانم :" هناك ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ اليوم ويستمر حتى الأسبوع الاول من أغسطس ولكن الموجة الحارة ستكون أقل من الموجة الحارة الماضية ".