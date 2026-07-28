الأرصاد اليابانية تلغي التحذير من تسونامي الذي أصدرته في أعقاب الزلزال القوي

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ألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم /الثلاثاء/ التحذير من موجات تسونامي الذي كانت قد أصدرته في أعقاب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة "كوماموتو" الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وكالة الأرصاد الجوية ألغت التحذير الذي أصدرته سابقا من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) للسواحل المطلة على بحر "أرياكي " وبحر "ياتسوشيرو ".

من جانبه، حذر مسئول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية - خلال مؤتمر صحفي - من احتمالية حدوث هزات أخرى قوية على مدى اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.

ووقعت الهزة الأرضية في حوالي الساعة الرابعة و27 دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي لليابان، وبلغت شدة الهزة المستوى السابع وهو الأعلى على مقياس الزلازل الياباني المؤلف من سبعة مستويات.

فيما أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في جزيرة "كيوشو" في جنوب اليابان، تعليق جميع قطاراتها، بما في ذلك القطار فائق السرعة، في أعقاب الهزة.

ولم يحدث أي خلل أو رصد مستويات إشعاع غير عادية في محطتين نوويتيين لتوليد الطاقة الكهربائية بجزيرة "كيوشو" عقب الزلزال.