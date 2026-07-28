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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي: المخرج محمد خان رفضن مشاركتي في فيلم «خرج ولم يعد» قبل أن يقتنع بأدائي

ليلى علوي
ليلى علوي
أحمد البهى

كشفت النجمة الكبيرة ليلى علوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى المصرية مع الإعلامية جومانا ماهر، كواليس تعاونها مع المخرج الراحل محمد خان، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله.

في البداية، تحدثت ليلى علوي عن ذكرياتها في تعاونهما السينمائي الوحيد، من فيلم “خرج ولم يعد”، وكشفت مفاجأة على الهواء، حيث حكت لأول مرة عن رفض "خان" ترشيحها في البداية لبطولة الفيلم لاعتقاده أن ملامحها وشكلها لا يتناسبان مع تجسيد شخصية "فلاحة"، قبل أن يقتنع بمنحها الفرصة.

ومن الكواليس التي لا تنساها، قالت ليلى علوي إن هناك موقفا مميزا لا ينسى، في أول يوم تصوير الساعة 6 صباحا، حيث طلب منها محمد خان قيادة "جرار زراعي"، ولم تكن قد قادت مثله من قبل، وعندما نجحت في قيادته صفق لها محمد خان ومعه فريق الفيلم، لتبدأ حالة من الانسجام الكبير بينهما.

كواليس خرج ولم يعد: 

وأكدت النجمة الكبيرة ليلى علوي أن هذا الفيلم “خرج ولم يعد” علامة فارقة وعميقة في مسيرتها غيرت نظرة كبار المخرجين إليها كممثلة قادرة على التنوع والابتعاد عن الأدوار التقليدية.

أما عن طبيعة وشخصية المخرج محمد خان في التصوير، فوصفته "علوي" بأنه كان شخصاً محبوباً ومؤثراً ومحباً للحياة والسينما والحرية، وكان يضفي طاقة إيجابية على كل من حوله في موقع التصوير.

وفي النهاية، ذكرت ليلى علوي أنه كان يتمتع بحرية فكرية وحكمة مميزة، وساعدها على تقديم شخصية الفلاحة بأسلوب تلقائي وطبيعي جدا دون تصنع.

كما كشفت أنه رغم أن تعاونهما كان في فيلم واحد فقط، إلا أنها تعشق أعماله مثل "أحلام هند وكاميليا" و"زوجة رجل مهم"، معتبرة إياها علامات مضيئة وخالدة في تاريخ السينما المصرية.

النجمة الكبيرة ليلي علوي ليلي علوي ماسبيرو

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