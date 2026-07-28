الجمعة.. أنغامنا الحلوة تحيي أمسية غنائية احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو في قبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية غنائية تحييها فرقة "أنغامنا الحلوة"، في السابعة والنصف مساء الجمعة 31 يوليو، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو.

تأسست الفرقة عام 2021 بقيادة المايسترو شريف عباس، وتقدم برنامجاً فنياً يجمع بين الطرب الأصيل والموشحات والإنشاد الديني، إلى جانب المنولوجات والغناء الاستعراضي، في إطار رؤية تستهدف إحياء الموروث الغنائي المصري وتقديمه بصياغة معاصرة تناسب مختلف الأجيال، مع إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للمشاركة في تقديم هذا التراث.

فرقة ايامنا الحلوة

شاركت الفرقة في عدد من الحفلات والفعاليات الثقافية بمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، من بينها قبة الغوري وقصر الأمير طاز، مقدمة عروضاً تمزج بين الموسيقى والأداء المسرحي في قالب فني متنوع.

تأتي الأمسية ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكزه الإبداعية، تأكيداً لدوره في صون التراث الموسيقي المصري، وإعادة تقديم القوالب الغنائية التراثية برؤى فنية معاصرة، بما يعزز ارتباط الجمهور، ولا سيما الأجيال الجديدة، بالموروث الثقافي والفني المصري