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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أحضان إخوات .. ضحية بيت فاطم : تحسس ظهري في أوضة مفيهاش كاميرات

محمد طاهر صاحب مؤسسة بيت فاطم
محمد طاهر صاحب مؤسسة بيت فاطم
كتب محمد عبدالله :

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة م. ط، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر قوال احدي الضحايا أمام جهات التحقيق.

شهدت إحدى الضحايا بأنها كانت تتابع حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لكونه ناشرا جيدا في مجال التعامل النفسي ومساعدة المحتاجين، وفي غضون شهر فبراير لعام ٢٠٢٥ انتهت علاقتها العاطفية بأحد الأشخاص مما كان له بالغ الأثر على حالتها النفسية فاحتاجت في ذلك التوقيت الى دعم نفسى فتبين لها في غضون شهر ٥ لسنة ٢٠٢٥ عن طريق منشور من حساب المتهم انعقاد جلسات الونس بأحد الأماكن بمنطقة الدقي بجوار محل سكنها وهي جلسات يقودها المتهم ويقوم الأشخاص الحاضرين بها بالتحدث عن أدق تفاصيل مشاكلهم الشخصية والنفسية والأسرية والمجتمعية وتسمى بجلسات الونس حيث أن المتهم يروج لها دائماً بأنها مكان امنا للبوح، فراسلته على حسابه و طلبت منه أن تحضر تلك الجلسات فقويل بالإيجاب منه على الفور وتوالى حضورها تلك الجلسات بصفة مستمرة حتى توطدت علاقتهما وابان ذلك اخبرها بقيامه بتأسيس مؤسسة تدعى بيت فاطم إلا انها أغلقت في غضون عام ۲۰۲۲ دون ان يبدي لها أسباب محدده لذلك وانه يرغب في إعادة تشغيل تلك المؤسسة، وفي غضون شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٥ استأجر أحدى الشقق بمنطقة جاردن سيتي وجعلها مقر للمؤسسة المار بيانها طالبا منها العمل التطوعي معه والمساعدة في إيجاد ممولين للمؤسسة مستنداً في ذلك لعلاقتها القوية كونها تعمل ببنك ، وفي غضون شهري نوفمبر وديسمبر لعام ۲۰۲۵ بدر من المتهم عدة أفعال منها ملامسة أصبعه الأوسط لباطن يديها حال السلام عليها وكذا العبث بشعرها حال جلوسها بجانبه.

مضيفه في ذلك أنها معتادة على احتضانه كونه أخ أكبر لها وفي بعض المرات شعرت بأنه يتحسس ظهرها بطريقة اباحية وأن تلك الاحضان من ذات الطابع كانت تتم في مكتبه الخاص بمقر المؤسسة الماربيانها لكونها الغرفة الوحيدة التي لا يوجد بها الات مراقبة وان تلك الأفعال بقصد الحصول منها على منفعة جنسية وكان ذلك رغما عنها ودون موافقتها ، واتبعت بأن المتهم دأب على التحرش وأن احدى الفتيات العاملات بالمؤسسة " الشاهدة الثالثة " قالت لها حاول تقبيلها مرتين أثناء تواجدهما معاً لمشاهدة فيلم بمقر المؤسسة في غضون شهر يناير للعام الجاري.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.

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