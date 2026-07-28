ظروف أسرية .. شاهد يروي تفاصيل مواقعة صديقته بالإكراه في بيت فاطم

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة م. ط، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر شهادة أحد الشهود أمام جهات التحقيق.

يشهد بصحة الواقعة علي نحو ما شهدت به الشاهدة الاولي وأضاف بأنها من ضمن ثلاث حالات يقوم بعلاجهن تتعلق بوقائع اعتداء جنسي من قبل المتهم، وأن الشاهدة الأولي قد روت له تفاصيل قيام المتهم بالاعتداء الجنسي عليها فور قيامه بذلك بالجلسة العلاجية الاولي لها في نهاية عام ۲۰۱۷ ، وأن تشخيصها آنذاك بانها تعاني اضطراب كرب ما بعد الصدمة أي أنها تعرضت لصدمة قوية حديثة دون موافقتها أي انها كانت معدومة الإرادة بسبب حالتها النفسية مضيفاً أن العامل المشترك في تلك الحالات انهن ضحايا لاستغلال ظروفهن النفسية والاسرية والاجتماعية على نحو يبرهن اتباع المتهم ذات النمط وذات الأسلوب.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.