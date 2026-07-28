مدير إدارة بلاط التعليمية يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد للعام الدراسي الجديد | صور

عقد نصر محمد درويش مدير عام إدارة بلاط التعليمية بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا مع موجهي المواد والانشطة، بحضور قيادات الإدارة، لمتابعة جاهزية المدارس والوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق الدراسة.

وأكد مدير الإدارة خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، والتأكد من جاهزية الفصول الدراسية، وصيانة المقاعد والأثاث المدرسي، ورفع كفاءة دورات المياه، والتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء ومصادر المياه، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس واستكمال احتياجاتها، والاهتمام بالنظافة العامة والتشجير، ورفع كفاءة الأفنية، والتأكد من جاهزية معامل العلوم والحاسب الآلي والمكتبات، مع مراجعة وسائل الأمن والسلامة وخطط الإخلاء.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، وتفعيل المتابعة اليومية، والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي المقبل ؛تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وتعليمات مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وفي ختام الاجتماع، أكد السيد مدير عام الإدارة على جاهزة الاستعداد وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان استقبال الطلاب في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تحقق جودة العملية التعليمية.

ياتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتجهيز المدارس وتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.