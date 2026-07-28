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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نوتينجهام فورست يجدد عقد إبراهيم سانجاري حتى 2029

إبراهيم سانجاري
إبراهيم سانجاري
حمزة شعيب

أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري إبراهيم سانجاري حتى صيف 2029، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه إلى النادي في عام 2023.

وجاء قرار نوتينجهام فورست بتمديد عقد سانجاري تقديرًا للدور الذي لعبه في خط وسط الفريق، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلته خلال الموسمين الماضيين، بفضل مستواه الثابت وقدرته على القيام بالعديد من الأدوار الدفاعية والهجومية.

أرقام مميزة لإبراهيم سانجاري

وخلال موسم 2025-2026، شارك إبراهيم سانجاري في 43 مباراة بمختلف المسابقات، من بينها 14 مباراة في بطولة الدوري الأوروبي، وكان قريبًا من الظهور في جميع مباريات الفريق بالمسابقة القارية، قبل أن تحرمه إصابة طفيفة من المشاركة في مواجهة نصف النهائي.

وقدم اللاعب الإيفواري واحدة من أبرز مبارياته أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليساهم بشكل مباشر في تحقيق فريقه فوزًا مهمًا، قبل أن ينضم إلى منتخب كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويتميز سانجاري بقدراته الكبيرة في افتكاك الكرة وقطع هجمات المنافسين، إلى جانب دقة التمرير والقدرة على نقل الفريق سريعًا من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، وهي عوامل جعلته من أبرز لاعبي خط الوسط في صفوف نوتينجهام فورست.

مسيرة دولية مع منتخب كوت ديفوار

وعلى المستوى الدولي، يمتلك إبراهيم سانجاري خبرة كبيرة مع منتخب كوت ديفوار، حيث خاض 58 مباراة دولية بقميص "الأفيال".

كما شارك اللاعب في جميع مباريات منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2026، وساهم في مشوار كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى الدور ربع النهائي.

سانجاري: نوتينجهام فورست أصبح عائلتي

وعقب تجديد عقده، أعرب إبراهيم سانجاري عن سعادته بمواصلة مشواره مع نوتينجهام فورست، مؤكدًا أن النادي أصبح بمثابة عائلة بالنسبة له بعد ثلاثة أعوام قضاها داخل صفوف الفريق.

وقال سانجاري إن الموسم الماضي لم يكن سهلًا، لكنه وجه الشكر لجماهير النادي على دعمها المستمر ووقوفها بجانب الفريق في مختلف الظروف.

وأشار اللاعب الإيفواري إلى أنه تطور كثيرًا خلال فترة وجوده في نوتينجهام فورست، معربًا عن تطلعه للعمل مع المدير الفني الجديد وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم المقبل.

من جانبه، أكد جورج سيريانوس، المدير التنفيذي لكرة القدم في نوتينجهام فورست، أن تجديد عقد سانجاري يمثل مكافأة مستحقة للاعب على ما قدمه داخل الملعب وخارجه.

وأوضح أن سانجاري يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي، كما يحظى بثقة الجهاز الفني واحترام زملائه، مشددًا على رغبة النادي في مواصلة مشروعه خلال السنوات المقبلة بوجود اللاعب الإيفواري.

وبموجب العقد الجديد، سيواصل إبراهيم سانجاري رحلته مع نوتينجهام فورست حتى صيف عام 2029، في خطوة تعكس ثقة النادي في قدراته ودوره داخل الفريق.

نوتينجهام فورست إبراهيم سانجاري الدوري الإنجليزي

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