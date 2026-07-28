الجزائر تهزم المغرب وتتأهل للمنافسة على المركز الخامس في بطولة أفريقيا للناشئين

حقق منتخب الجزائر للناشئين فوزًا مثيرًا على نظيره المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، والتي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين المنتخبين، حيث حسم المنتخب المغربي الشوط الأول بنتيجة 25-21، قبل أن يعود المنتخب الجزائري ويفوز بالشوط الثاني بنتيجة 28-26، ثم واصل تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 27-25. واستعاد المنتخب المغربي توازنه بحسم الشوط الرابع بنتيجة 25-23، ليحتكم الفريقان إلى شوط فاصل، نجح خلاله المنتخب الجزائري في فرض سيطرته وحسمه بنتيجة 15-6، ليخرج فائزًا بالمباراة بنتيجة (3-2).

وكان المنتخب المغربي قد بلغ هذه المرحلة بعد خسارته أمام المنتخب التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في الدور ربع النهائي، فيما وصل المنتخب الجزائري إلى مباريات تحديد المراكز عقب خسارته أمام المنتخب المصري بالنتيجة نفسها في الدور ذاته.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الجزائري مشواره في المنافسة على المركز الخامس بالبطولة، بينما يخوض المنتخب المغربي مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.