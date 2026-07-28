صندوق رعاية المبتكرين: نسعى لجذب استثمارات خارجية لدعم قطاع الشركات الناشئة في مصر

كشف تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

وقال تامر حمودة في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" الصندوق دوره اكتشاف النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعات وبدأنا منذ 2019 ".

واكمل تامر حمودة :" لدينا 39 شركة ناشئة من شباب الجامعات مسجلة في الاقتصاد الرسمي ونوفر تدريب على ريادة الاعمال واكتشاف الشباب المبتكرين ".



واكمل :" نسعى لجذب استثمارات خارجية للاستثمار في الشركات الناشئة في مصر ".

وتابع تامر حمودة :" نعمل على ريادة الاعمال ونعمل مع المراكز الباحثية سواء كانوا باحثين او طلاب ماجستير ودكتوراه ونستهدف تحويل الابحاث لشركات ناشئة قابلة للتسويق ".