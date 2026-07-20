القارئ الفقيه.. مسابقة جديدة بالجامع الأزهر لاكتشاف الموهوبين والتسجيل بالأسبقية

يطلق الجامع الأزهر مسابقة «القارئ الفقيه»، التي تستهدف اكتشاف ورعاية المتميزين في حفظ القرآن الكريم ودراسة الفقه الشافعي، في إطار جهود الأزهر الشريف لترسيخ علوم القرآن الكريم والفقه، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وأوضح الجامع الأزهر، أن باب التقدم للمسابقة سيُفتح إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إلى جانب الإعلان عن تفاصيلها من خلال الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على موقع "فيسبوك"، وذلك لمدة 10 أيام، على أن يكون التقديم وفق أسبقية التسجيل، وبحد أقصى 500 متسابق.

شروط المسابقة

واشترطت المسابقة أن يتراوح عمر المتقدم بين 10 و35 عامًا، بما يتيح الفرصة أمام النشء والشباب للمشاركة في منافسة علمية تجمع بين إتقان كتاب الله تعالى والتفقه في علوم الشريعة.

وتتضمن المسابقة مرحلتين؛ تبدأ باختبار تحريري يُعقد بالجامع الأزهر في متن الزبد في الفقه الشافعي، يعقبه اختبار شفهي للمتسابقين المجتازين، يشمل القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب متن الزبد في الفقه الشافعي، بما يعكس الهدف من المسابقة في إعداد جيل يجمع بين حسن التلاوة، وإتقان الحفظ، والوعي بأحكام الفقه.

رابط التقديم بالمسابقة اضغط هنا

وأكد الجامع الأزهر أن مسابقة «القارئ الفقيه» تأتي ضمن رسالته العلمية والدعوية الرامية إلى إعداد كوادر تجمع بين علوم القرآن الكريم والفقه الإسلامي، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، بما يسهم في تخريج أجيال تمتلك أدوات الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وتجمع بين العلم والعمل.