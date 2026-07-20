قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم خسارة كأس العالم.. رئيس الأرجنتين يعد بإجازة رسمية احتفالًا بمنتخب التانجو
خضار قد لا تتوقعه.. يساعد في حماية صحة القلب والدماغ والعظام
ارتفاع ضحايا حادث الطريق الحر «بنها - شبرا» إلى 4 وفيات
أمين الجامعة العربية: ندعم أونروا ونطالب بسد الفجوة التمويلية
منتخب إسبانيا يدخل موسوعة جينيس بـ3 أرقام قياسية بعد التتويج بكأس العالم
قافلة "زاد العزة" الـ 238 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
اشتعال النيران بسفينة شمال عمان بعد تعرضها لمقذوف مجهول
السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من ضربات إيرانية على المنامة
بداية بناء الدولة المصرية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
مصر تستكمل تقييم خطة الرقابة على متبقيات المبيدات وتعزز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي
مهمة أبولو.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقمر
"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

القارئ الفقيه.. مسابقة جديدة بالجامع الأزهر لاكتشاف الموهوبين والتسجيل بالأسبقية

مسابقة جديدة بالجامع الأزهر
مسابقة جديدة بالجامع الأزهر
محمد شحتة

يطلق الجامع الأزهر مسابقة «القارئ الفقيه»، التي تستهدف اكتشاف ورعاية المتميزين في حفظ القرآن الكريم ودراسة الفقه الشافعي، في إطار جهود الأزهر الشريف لترسيخ علوم القرآن الكريم والفقه، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وأوضح الجامع الأزهر، أن باب التقدم للمسابقة سيُفتح إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إلى جانب الإعلان عن تفاصيلها من خلال الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على موقع "فيسبوك"، وذلك لمدة 10 أيام، على أن يكون التقديم وفق أسبقية التسجيل، وبحد أقصى 500 متسابق.

شروط المسابقة

واشترطت المسابقة أن يتراوح عمر المتقدم بين 10 و35 عامًا، بما يتيح الفرصة أمام النشء والشباب للمشاركة في منافسة علمية تجمع بين إتقان كتاب الله تعالى والتفقه في علوم الشريعة.

وتتضمن المسابقة مرحلتين؛ تبدأ باختبار تحريري يُعقد بالجامع الأزهر في متن الزبد في الفقه الشافعي، يعقبه اختبار شفهي للمتسابقين المجتازين، يشمل القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب متن الزبد في الفقه الشافعي، بما يعكس الهدف من المسابقة في إعداد جيل يجمع بين حسن التلاوة، وإتقان الحفظ، والوعي بأحكام الفقه.

رابط التقديم بالمسابقة اضغط هنا

وأكد الجامع الأزهر أن مسابقة «القارئ الفقيه» تأتي ضمن رسالته العلمية والدعوية الرامية إلى إعداد كوادر تجمع بين علوم القرآن الكريم والفقه الإسلامي، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، بما يسهم في تخريج أجيال تمتلك أدوات الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وتجمع بين العلم والعمل.

الأزهر الجامع الأزهر القارئ الفقيه مسابقة بالجامع الأزهر القرآن حفظ القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشيد بإنجاز جديد لأبناء المحافظة في المصارعة الشاطئية بعد حصد 10 مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية بالإسكندرية

محافظ أسيوط يشيد بإنجاز أبناء المحافظة في المصارعة الشاطئية ببطولة الجمهورية بالإسكندرية

جانب من الحدث

الانتهاء من إزالة الكثبان الرملية من قرى الثمانين بالوادي الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد

فرص عمل بالداخلة استعدادا لافتتاح مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

بالصور

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد