جامعة الأزهر تنعى فرد أمن توفى أثناء إنقاذ أحد المواطنين في غرفة صرف صحي

تقدم الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بخالص العزاء إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- الأستاذ محمد محمد صبحي، أحد أفراد الأمن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات، وإلى أسرة الكلية كافة، في وفاته إثر الحادث الأليم الذي وقع أثناء محاولته إنقاذ أحد المواطنين، حيث وقع في غرفة صرف صحي.

وتابع بيان نائب رئيس جامعة الأزهر: وإذ يستذكر الجميع ما عُرف عن الفقيد من حسن الخلق والإخلاص في أداء واجبه، فإنهم يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويرفع درجاته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم، وأن يربط على قلوب أهله وذويه وزملائه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

الدعاء لفرد أمن جامعة الأزهر



واختتم البيان داعيا : نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين، وأن يرحمه رحمةً واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف على أهله بالصبر وحسن العزاء.

كما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- الأستاذ «محمد صبحي»، الموظف بأمن الكلية، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.