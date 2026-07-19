قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
لامين يامال على موعد مع التاريخ في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين
ثروت الخرباوي: تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين
بعد تداول الواقعة.. القبض على المتهم بإجبار نجلته من الزواج من شخص عربي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً
الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الرخصة الأفريقية.. وآخر فرصة تنتهي بعد 6 أيام
حريق بمحول كهرباء في فيصل بسبب القمامة.. والأهالي يناشدون محافظ الجيزة بالتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تنعى فرد أمن توفى أثناء إنقاذ أحد المواطنين في غرفة صرف صحي

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

تقدم الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بخالص العزاء إلى أسرة المغفور له -بإذن الله تعالى- الأستاذ محمد محمد صبحي، أحد أفراد الأمن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات، وإلى أسرة الكلية كافة، في وفاته إثر الحادث الأليم الذي وقع أثناء محاولته إنقاذ أحد المواطنين، حيث وقع في غرفة صرف صحي. 

وتابع بيان نائب رئيس جامعة الأزهر: وإذ يستذكر الجميع ما عُرف عن الفقيد من حسن الخلق والإخلاص في أداء واجبه، فإنهم يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويرفع درجاته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم، وأن يربط على قلوب أهله وذويه وزملائه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

الدعاء لفرد أمن جامعة الأزهر


واختتم البيان داعيا : نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين، وأن يرحمه رحمةً واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف على أهله بالصبر وحسن العزاء.

كما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- الأستاذ «محمد صبحي»، الموظف بأمن الكلية، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. 

الأزهر جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية السادات وفاة فرد أمن بجامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

نوال الزغبي

نوال الزغبي تشارك جمهورها صورًا من حفلها في تونس

تامر عاشور

تامر عاشور يتصدر الترند بـ برومو "مراية الحب".. الجمهور يتفاعل مع قبل طرح الألبوم

حسن شاكوش وأوكا

أول تعاون بين شاكوش وأوكا.. مفاجأة غنائية تثير تساؤلات الجمهور

بالصور

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد