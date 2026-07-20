قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السر داخل غرف الإنضاج.. هل تكتسب ثمار الموز وزنًا بعد الحصاد؟
موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً
أمريكا تعلن اتمام الموجة التاسعة من هجماتها على إيران.. استهداف مواقع عسكرية استراتيجية
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط وسط توترات بحرية متصاعدة
انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين
أسعار العملات العربية في مصر الآن
ترامب: إسبانيا استحقت الفوز والمواجهة كانت متقاربة للغاية
رافعين علم فلسطين.. جماهير إسبانيا تحتفل في الشوارع بالتتويج بالمونديال
ترامب: ضربات جديدة على إيران.. ونقترب من إنهاء قدراتها النووية
شماتة في الأرجنتين.. نجوم الفن يحتفلون بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف عززت زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا الحضور المصري في القارة الإفريقية؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف

عكست زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا توجهًا مصريًا ثابتًا نحو تعزيز الحضور في القارة الإفريقية، عبر بناء شراكات اقتصادية واستراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل الإقليمي.

 وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية في قطاعات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية والاستقرار بالقارة.

في هذ الصدد، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية، وتعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ شراكات تنموية مستدامة مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من رؤية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يخدم جهود التنمية والاستقرار في القارة.

وقال «صبور » إن العلاقات المصرية التنزانية تُعد من أعرق العلاقات داخل القارة الإفريقية، إذ تستند إلى إرث تاريخي ممتد من قيم التضامن الإفريقي ودعم مسيرة العمل المشترك، وهو ما انعكس على قوة الروابط السياسية بين البلدين واستمرار التنسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، خاصة ملفات التنمية وتعزيز دور الاتحاد الإفريقي والتعاون بين دول حوض النيل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات بين القاهرة ودار السلام شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة بفضل الإرادة السياسية المشتركة، وهو ما تجسد في تبادل الزيارات واللقاءات الرئاسية بصورة منتظمة، فضلًا عن التعاون الوثيق في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والنقل والتجارة، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، الذي أصبح نموذجًا للتعاون التنموي بين الدول الإفريقية، ورسخ مكانة مصر كشريك موثوق يمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشار «صبور» إلى أن ما تضمنته مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيسة سامية صلوحو حسن يعكس الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا، من خلال الاتفاق على التوسع في مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، وتطوير الموانئ والربط البحري والسككي، وإنشاء مناطق لوجستية، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، ويجعل من تنزانيا بوابة مهمة لانطلاق الاستثمارات والصادرات المصرية إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.

تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

وأكد «صبور» أن الزيارة حملت كذلك رسائل سياسية مهمة، وفي مقدمتها تأكيد مصر التزامها بدعم التنمية في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل على أساس الحوار والتفاهم وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الدور التنزاني في ترسيخ روح التعاون بين شركاء النهر يعكس تمسك مصر بنهجها القائم على التعاون الإقليمي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وشدد النائب أحمد صبور على أن نتائج الزيارة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية التنزانية، تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل الخبرات والتكامل اللوجستي، بما يعزز الحضور المصري في شرق إفريقيا، ويؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء شبكة قوية من الشراكات الإفريقية التي تخدم الأمن القومي المصري، وتدعم أهداف التنمية المستدامة للقارة بأكملها.

عبد الفتاح السيسي تنزانيا اقتصاد مصر القارة الافريقية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

مباراة الأرجنتين وإسبانيا

نزل التردد واتفرج ببلاش.. قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم

أسعار الريال السعودى في مصر

بعد ارتفاعه.. أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

ترشيحاتنا

من زيارات البعثة المشتركة لمستشفيات العريش

تقرير حقوقي: الاحتلال يواصل خنق غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية

جامع الخردة

بعد اتهامه بالسرقة.. صديق عامل الخردة: كان صنايعي محترف والحياة غيرت كل شيء

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

بالصور

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الأصفر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟

طريقة عمل كوكيز صحية للإفطار

طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد