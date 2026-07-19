السيسي في تنزانيا. شراكة استراتيجية جديدة ورسائل قوية لتعزيز التعاون بين البلدين

أكدت الإعلامية أميرة العقدة، خلال تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية التنزانية، وتعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن المباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيسة التنزانية الدكتورة سامية صلوحو حسن عكست مستوى التفاهم والتنسيق بين البلدين، وشهدت بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والبنية التحتية والزراعة والاستثمار والتجارة، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مشتركة.

وأضافت أن الزيارة أكدت استمرار التعاون المصري التنزاني في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها سد جوليوس نيريري، الذي أصبح نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين، ويعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة داخل القارة الأفريقية.

وأوضحت أن الزيارة شهدت أيضًا توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويحوله إلى مشروعات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الجانب الاقتصادي كان حاضرًا بقوة خلال الزيارة، عبر لقاءات جمعت رجال الأعمال المصريين ونظراءهم في تنزانيا، بهدف بحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين.

وأكدت أن زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا حملت رسالة واضحة تؤكد أهمية التكامل والتعاون بين الدول الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق التنمية، بما يعود بالنفع على شعوب القارة ويدعم مسيرة البناء والتقدم.