قبل نهائي كأس العالم 2026.. الاتحاد الأرجنتيني يشعل حماس الجماهير بفيديو مؤثر

رفع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من وتيرة الحماس قبل ساعات من مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، بعدما نشر عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو حمل رسائل تحفيزية للاعبين والجماهير، احتفاءً بمسيرة المنتخب في البطولة.

وجاء الفيديو مصحوبًا بالموسيقى الشهيرة لفيلم “روكي”، واستعرض أبرز محطات المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب لقطات من مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم، التي قادته إلى المباراة النهائية.

وأكد الاتحاد في رسالته أن المنتخب يدخل النهائي بصفته حامل لقب كأس العالم، مشيرًا إلى أنه خاض خمس مباريات نهائية متتالية، وتمكن في كل مرة من تجاوز التحديات والعودة بقوة رغم الصعوبات.

كما سلط الفيديو الضوء على قائد المنتخب ليونيل ميسي، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في العالم، ومشيدًا بعزيمته وإبداعه داخل المستطيل الأخضر.

وتضمن المقطع أيضًا رسالة غير مباشرة ردًا على الانتقادات التي طالت المنتخب بشأن التحكيم، مؤكدًا أن الأرجنتين تواصل إثبات أحقيتها بالنتائج من خلال أدائها داخل الملعب، بعيدًا عن أي جدل.

واستحضر الفيديو عددًا من الرموز الوطنية، في مقدمتهم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، والمدرب التاريخي سيزار لويس مينوتي، إلى جانب الإشارة إلى جنود حرب جزر المالوين، في رسالة تعكس روح الانتماء والفخر الوطني.

واختُتم الفيديو بعبارة: “ها نحن قادمون… ومن أجل كل شيء”، في إشارة إلى إصرار المنتخب على التتويج باللقب.

ويأمل منتخب الأرجنتين في تحقيق إنجاز تاريخي عندما يواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، إذ يسعى للفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه، إلى جانب الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه سوى منتخبي إيطاليا والبرازيل