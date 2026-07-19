قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية
الأردن.. موانئ العقبة تواصل أعمالها التشغيلية بشكل اعتيادي دون توقف
شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو
لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026
أسطورة الأرجنتين: مباراة مصر كانت الأصعب في كأس العالم 2026
الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر
أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل
أحمد موسى: العلمين الجديدة تحولت من حقول ألغام إلى مدينة عالمية تستقبل المصريين طوال العام
رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟
الجمارك: نعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار.. ونواب: سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل نهائي كأس العالم 2026.. الاتحاد الأرجنتيني يشعل حماس الجماهير بفيديو مؤثر

الأرجنتين
الأرجنتين
يارا أمين

رفع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من وتيرة الحماس قبل ساعات من مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، بعدما نشر عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو حمل رسائل تحفيزية للاعبين والجماهير، احتفاءً بمسيرة المنتخب في البطولة.

وجاء الفيديو مصحوبًا بالموسيقى الشهيرة لفيلم “روكي”، واستعرض أبرز محطات المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب لقطات من مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم، التي قادته إلى المباراة النهائية.

وأكد الاتحاد في رسالته أن المنتخب يدخل النهائي بصفته حامل لقب كأس العالم، مشيرًا إلى أنه خاض خمس مباريات نهائية متتالية، وتمكن في كل مرة من تجاوز التحديات والعودة بقوة رغم الصعوبات.

كما سلط الفيديو الضوء على قائد المنتخب ليونيل ميسي، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في العالم، ومشيدًا بعزيمته وإبداعه داخل المستطيل الأخضر.

وتضمن المقطع أيضًا رسالة غير مباشرة ردًا على الانتقادات التي طالت المنتخب بشأن التحكيم، مؤكدًا أن الأرجنتين تواصل إثبات أحقيتها بالنتائج من خلال أدائها داخل الملعب، بعيدًا عن أي جدل.

واستحضر الفيديو عددًا من الرموز الوطنية، في مقدمتهم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، والمدرب التاريخي سيزار لويس مينوتي، إلى جانب الإشارة إلى جنود حرب جزر المالوين، في رسالة تعكس روح الانتماء والفخر الوطني.

واختُتم الفيديو بعبارة: “ها نحن قادمون… ومن أجل كل شيء”، في إشارة إلى إصرار المنتخب على التتويج باللقب.

ويأمل منتخب الأرجنتين في تحقيق إنجاز تاريخي عندما يواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، إذ يسعى للفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه، إلى جانب الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه سوى منتخبي إيطاليا والبرازيل

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الاتحاد الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 فيلم “روكي” المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

ترشيحاتنا

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

حكيم

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

وفاة احمد جلال عبد القوي

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد