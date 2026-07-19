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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتينيون متلهفون لمعانقة المجد مجدداً

الأرجنتينيون
الأرجنتينيون
حسام الحارتي

بقيادة ليونيل ميسي الذي توج أسطورته قبل أربعة أعوام في قطر بإحرازه اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، يمني الأرجنتينيون، المنتشون من الانتصار الملحمي على المنتخب الإنجليزي، النفس بمعانقة المجد مجدداً عندما يخوضون الأحد في نيوجيرسي نهائي كأس العالم FIFA 2026 ضد إسبانيا.
 

ويبدو الحلم المطلق سيكون الاحتفاظ باللقب العالمي ووضع النجمة الرابعة على قميص المنتخب الوطني، لكن الأرجنتينيين مستعدون للاحتفال الأحد بجيل استثنائي مهما كانت النتيجة.

وأكثر حتى مما كانت عليه الحال خلال شهر جنوني من كرة القدم شهدت فيه البلاد شبه شلل، تزينت بوينوس أيرس بالأبيض والأزرق السماوي، مع صور اللاعبين والأعلام الحاضرة في كل مكان، من واجهات المتاجر إلى المباني الرسمية والشرفات والسيارات وحتى دراجات التوصيل.

وفي بلد تنتشر فيه الجداريات التي تحيي ذكرى مارادونا، مع تزايد صور ميسي أيضاً، تنظم مدن وأحياء مبادراتها الخاصة، من "بانديراسو" (تجمع احتفالي حول العلم) أو لقاءات أخرى للتعبير عن دعم المنتخب الوطني من بعيد.

وفي روساريو، مسقط رأس القائد ميسي الذي لا يعرف معنى للتقدم بالعمر رغم أعوامه الـ39، تجمع مشجعون تحت قميص عملاق بطول 22 متراً، مرفوع بواسطة رافعة، يحمل الرقم 10 وعبارة "شكرا ليو، أنت أسطورة".

ليونيل ميسي قطر الأرجنتينيون المنتخب الإنجليزي كأس العالم FIFA 2026 إسبانيا

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