فيفا تحقق إيرادات تاريخية من كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن تحقيق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيرادات تاريخية من كأس العالم 2026.

وافادت صحيفة جارديان البريطانية أن البطولة حققت 13 مليار يورو من الإيرادات، متجاوزة التوقعات السابقة التي كانت تُقدر بـ 9.5 مليار يورو.

ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى نظام إعادة بيع التذاكر، حيث تحصل فيفا على عمولة بنسبة 15% من المشتري و15% من البائع في كل عملية إعادة بيع تتم عبر المنصة الرسمية.

استفادة الاتحادات

ومن المتوقع أن تستفيد الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا من هذه الإيرادات، عبر زيادة قيمة المنح المالية المخصصة لها.