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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

آندي بيرنهام يستعد لرئاسة الحكومة البريطانية عقب اجتماعه مع الملك تشارلز

آندي بيرنهام
آندي بيرنهام
أ ش أ

يتولى آندي بيرنهام منصب رئيس وزراء بريطانيا اليوم / الاثنين /، خلفا لكير ستارمر بعد أسابيع قضاها بصفته رئيس وزراء البلاد المرتقب.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن بيرنهام سيصبح سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016، وذلك بعد أن حل محل ستارمر في رئاسة حزب العمال الجمعة الماضية.

وكان بيرنهام المرشح الوحيد في السباق على منصب الزعيم الجديد لحزب العمال، وفاز بزعامته إثر حصوله على 379 ترشيحا من نواب حزب العمال من أصل 403 أعضاء في مجلس العموم.

وقال متحدث باسم بيرنهام، لم تذكر الصحيفة اسمه، إنه سيذكر في أول خطاب له بصفته رئيسا للوزراء أنه سيتعهد باستعادة الاستقرار وأنه يدرك تماما عدد المرات التي شهدت فيها البلاد تغييرا في القيادة خلال العقد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر سيتوجه من داونينج ستريت إلى قصر باكنجهام ليبلغ الملك تشارلز رسميا باستقالته. وبعد ذلك بوقت قصير، سيتوجه بيرنهام إلى القصر، وسيطلب منه تشارلز تشكيل حكومة، وسيصبح رئيسا للوزراء رسميا في مراسم تعرف باسم "تقبيل اليدين".

وسيتوجه بيرنهام من القصر إلى داونينج ستريت، حيث جرت العادة أن يلقي رؤساء الوزراء الجدد خطابا قصيرا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء.


 

آندي بيرنهام رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

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